Zu alt für „Sputnik V“: Putin wurde noch nicht geimpft

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin will sich mit dem von eigenen Forschern entwickelten Corona-Impfstoff impfen lassen, sobald das für seine Altersgruppe möglich ist. „Ich bin ein gesetzestreuer Mensch. Ich halte mich an die Empfehlungen. Für solche wie mich gibt es bisher keinen Impfstoff. Ich mache das, sobald es möglich ist“, sagte der 68-Jährige am Donnerstag bei seiner großen Jahrespressekonferenz.