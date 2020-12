Trotz Pausenrückstand: Schwaz kehrte gegen Graz auf Siegerstraße zurück

Schwaz – Nach dem „Ausrutscher“ gegen Hard fand Sparkasse Schwaz Handball Tirol ehestmöglich auf die Erfolgsspur zurück. Im erstmals auf TT.com übertragenen spusu-Liga-Spiel gegen HSG Graz feierten die Tiroler am Samstag einen 30:28-(15:16)-Heimsieg in der Osthalle. Ganz zur Freude von Ex-Spieler Thomas Kandolf, der in der nervenaufreibenden Partie in die Rolle des Experten schlüpfte.