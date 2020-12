Sportgerichtshof verhängt zweijährige Sperre gegen Russland

Lausanne – Russland wird von den Sommerspielen 2021 in Tokio und den Winterspielen 2022 in Peking ausgeschlossen. Sportler aus Russland dürfen als neutrale Athleten an den Start gehen, auch auf die Fußball-WM in Katar dürfte das zutreffen. Der Internationale Sportgerichtshof halbierte am Donnerstag in seinem Urteil zum Berufungsverfahren die von der Welt-Anti-Doping-Agentur verhängte Vierjahressperre.