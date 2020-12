Glasperlen aus Venedig und finnische Saunakultur nun UNESCO-Kulturerbe

Rom/Venedig/Prag/Helsiniki – Die finnische Saunatradition wurde in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wie die finnische staatliche Museumsbehörde am Donnerstag mitteilte, sei dies der erste finnische Eintrag in die Liste, die verschiedene kulturelle Traditionen von Menschen, Gesellschaften oder Gruppen enthält.