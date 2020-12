Polizei entdeckte Nazi-Lager in Reutte, rechte Szene wieder etwas im Aufwind

Die erste Hausdurchsuchung fand in einer Wohnung statt, in der zwei Männer und eine Frau (35, 25 und 24 Jahre) aus Deutschland leben. Neben den Waffen und den Nazi-Utensilien entdeckten die Beamten auch geringe Mengen Suchtgift. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte die Gruppe weitere Nazi-Gegenstände an eine 26-jährige Serbin weitergegeben. In deren Wohnung fand dann eine zweite Hausdurchsuchung statt. Mit einem ähnlichen Ergebnis – die Beamten stellten einen weiteren SS-Helm, Abzeichen und mehrere verbotene Waffen sicher. Die Serbin und die Deutsche wurden von der Polizei mit Waffenverboten belegt.