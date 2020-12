Gasgeruch in Innsbrucker Geschäft: Feuerwehreinsatz endete glimpflich

Innsbruck – Ein Feuerwehreinsatz am Donnerstagnachmittag in Innsbruck endete glimpflich. Wie die Polizei berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 13.20 Uhr in ein Geschäft am Südtiroler Platz gerufen, weil dort jemand Gasgeruch festgestellt hatte. Beim Befestigen eines Erste-Hilfe-Kastens dürfte eine Klimaanlagen-Zuführungsleitung angebohrt worden sein.