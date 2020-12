Anhänger löste sich in Rietz von Sattelzug: 41-Jähriger eingeklemmt

Rietz – Schwer verletzt wurde am Donnerstag ein 41-Jähriger bei einem Unfall auf einem Firmengelände in Rietz. Gegen 10.15 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit einem Lkw samt Sattelanhänger vom Gelände eines Auslieferungslagers. Zeitgleich lud ein 41-Jähriger einige Dinge aus seinem Privatauto in das parallel dazu abgestellte Firmenfahrzeug – ebenfalls ein Sattelkraftwagen.