Unfallmedizin auf höchstem Niveau am Sanatorium Kettenbrücke

Beim Heimwerken oder Arbeiten im Haushalt kommt es unter anderem zu Schnittverletzungen, die nicht zu unterschätzen sind. Das erfahrene Team der Unfallambulanz am Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck hilft bei Unfällen rasch und bestmöglich. Die ausgezeichnete Vernetzung mit anderen Abteilungen im Haus wie Radiologie und Physiotherapie erlaubt schnelle Diagnosen bei minimalen Wartezeiten.

Verunfallte, die von einem Rettungsteam geborgen werden, können sich auf Wunsch direkt in die Unfallambulanz des Sanatoriums Kettenbrücke bringen lassen. Um die Wartezeiten möglichst gering zu halten und sicherzustellen, dass nicht zu viele Patienten zeitgleich im Wartebereich sind, wird am besten vorab angerufen. „So können wir die Patienten bestmöglich und vor allem auch sicher betreuen“, erklärt Unfallchirurg Priv.-Doz. Dr. Christian Deml vom Team der Unfallambulanz. Zur Diagnose stehen vor Ort modernste bildgebende Verfahren wie CT und MRT zur Verfügung. Diese Untersuchungen können für ÖGK- und BVA-Patienten direkt verrechnet werden. Für andere Kassen wird auf Wahlarztbasis abgerechnet.

„Gerade bei Schnittwunden an der Hand oder Sprunggelenks- und Knieverletzungen ist es wichtig, umgehend zum Arzt zu gehen. Es könnten in der Hand Sehnen durchtrennt sein oder in den Gelenken Bänderverletzungen vorliegen. Wichtig ist, die Verletzung rasch abzuklären und dann – je nach Dringlichkeit der Behandlung – weitere Schritte zu planen“, betont der Facharzt. Bei so mancher Diagnose entscheidet der Faktor Zeit über die Heilungsaussichten.