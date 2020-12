Velasquez nachempfundenes teures Ölgemälde in Innsbruck gestohlen

Innsbruck – Vermutlich zwischen vergangenem Jänner und 10. Dezember wurde in Innsbruck ein dem Künstler Velasquez nachgemaltes, 100 mal 70 Zentimeter großes Ölgemälde gestohlen, wie die Polizei berichtet. Darauf dargestellt ist eine Frau im schwarzen Kleid und mit transparentem Kopftuch. Sie bewegt sich im Laufschritt und hält einen Brief in ihrer linken Hand.