18-Jähriger bretterte mit 135 km/h durch Ortsgebiet von Tarrenz: Anzeige

Tarrenz – Mehr als doppelt so schnell als erlaubt fuhr ein 18-Jähriger am Donnerstagabend durchs Dorf, bis ihn die Polizei aufhielt und ihm den Führerschein abnahm.

Bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h im Bereich Walchenbach stellten die Polizeibeamten eine Geschwindigkeit von ca. 135 km/h fest. Der Lenker konnte in diesem Bereich in weiterer Folge angehalten werden. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 18-jährigen Probeführscheinbesitzer handelt. Ihm wurde der Führerschein noch vor Ort abgenommen. Der Fall wird an die BH Imst zur Anzeige gebracht. (TT.com)