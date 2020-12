Kollision mit Alkolenker in St. Jakob in Haus: 62-Jähriger schwer verletzt

St. Jakob in Haus – Mit schweren Verletzungen musste ein 62-Jähriger am frühen Freitagabend ins Krankenhaus St. Johann gebracht werden. Der Mann war gegen 17.25 Uhr mit einem 31-jährigen Autofahrer kollidiert, der unter Alkoholeinfluss stand.

Wie die Polizei berichtet, war der 31-Jährige mit einem Firmenfahrzeug in St. Jakob in Haus auf der Pillerseestraße unterwegs. Der 62-Jährige bog von einer Gemeindestraße in die Landesstraße ein – die beiden Autos prallten aufeinander.