Riiber in Ramsau nach Springen in Führung, Tiroler Lamparter Dritter

Der Norweger Jarl-Magnus Riiber liegt nach dem Skispringen der Nordischen Kombination der Männer in Ramsau in Front. Der zweifache Saisonsieger setzte am Samstag mit 94,5 m den weitesten Sprung in den Auslauf und geht um 14.15 Uhr (live ORF Sport +) 10 Sekunden vor dem Japaner Yoshito Watabe (94 m) in den 10-km-Langlauf. Nur zwei Sekunden dahinter hat sich der Tiroler Johannes Lamparter (93,5 m) als bester Österreicher sehr gut klassiert. Lukas Greiderer (93 m) ist Sechster (+29 Sek.). (APA)