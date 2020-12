Tiroler Greiderer bei Geiger-Sieg in Ramsau als Dritter am Stockerl

Ramsau – Trotz des schweren Sturzes von Franz-Josef Rehrl am Vortag hat es am Samstag im ersten von zwei Weltcup-Bewerben der Nordischen Kombinierer in Ramsau erfreuliche Nachrichten aus dem ÖSV-Lager gegeben. Lukas Greiderer und Johannes Lamparter belegten nach einem ausgezeichneten Rennen die Ränge drei und vier. Greiderer fehlten nur 1,3 Sekunden auf Sieger Vinzenz Geiger. Der Deutsche siegte nur 0,5 Sekunden vor Weltcup-Leader Jarl Magnus Riiber.

"Ramsau taugt mir einfach immer: Ich habe gewusst, dass da auf der Schanze gscheit was geht. Heute ist mir echt ein guter Sprung gelungen. Der Lauf war auch mega. Es war megahart bis wir bei Jo (Lamparter) waren." Er habe sich vorgenommen, an dem vier Sekunden vor ihm gestarteten Geiger dranzubleiben, was ihm gut gelungen ist. In der dritten Runde kam dann auch Fabian Rießle in die Spitzengruppe. Als der Deutsche aber abriss, war es nur noch ein Quartett mit zwei Österreichern und dem ÖSV war ein Podestplatz quasi sicher.