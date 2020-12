Fünf Wolfshunde töteten Frau in ihrer Wohnung in Turin

Turin – Eine Frau ist nahe der Stadt Turin im Nordwesten Italiens übereinstimmenden Medienberichten zufolge von fünf Wolfshunden getötet worden. Die Tiere hätten die 74-Jährige am späten Freitagnachmittag in ihrer Wohnung angegriffen, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa. Die Tochter der Frau, der die Tiere demnach gehörten, fand ihre Mutter kurze Zeit später in der Wohnung.