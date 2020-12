0:1 gegen Bielefeld: Schalke setzte Negativlauf unter Stevens fort

Schalkes Interimstrainer Huub Stevens konnte nicht gefallen, was er von seiner Mannschaft geboten bekam.

Gelsenkirchen – RB Leipzig hat es in der deutschen Bundesliga verpasst, gegenüber Bayer Leverkusen und Bayern München vorzulegen. Vor dem Topspiel am Samstagabend trennten sich die Sachsen und der Nachzügler 1. FC Köln torlos. Eintracht Frankfurt setzte sich auch dank eines Treffers von ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker 2:0 bei Augsburg durch. Der kurz zuvor eingewechselte Salzburger traf in der 87. Minute. Hoffenheim setzte sich mit einem Mann mehr 2:1 bei Mönchengladbach durch.