Anschlag in Wien: Zwei Männer in Wien festgenommen, DNA-Spuren auf Waffe

Ein Kerzen- und Blumenmeer an einem der Tatorte im Bereich der Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt.

Wien – Nach dem Terror-Anschlag in Wien vom 2. November sind zwei Personen in Wien festgenommen worden, die im Zusammenhang mit dem Attentat stehen dürften. Beide Festnahmen erfolgten am Freitag, hieß es am Sonntag seitens der Staatsanwaltschaft Wien zur APA. Auf den Tatwaffen wurden DNA-Spuren eines der Männer – eines 26-jährigen Österreichers mit afghanischen Wurzeln – gefunden. Laut Kronen Zeitung soll eine der Festnahmen durch die Spezialeinheit Cobra durchgeführt worden sein.