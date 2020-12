Pinturault führt beim RTL in Alta Badia, Leitinger zeigt im ersten Durchgang auf

In Alta Badia wird auf der Gran Risa gefahren, einem der schwersten Hänge im Weltcup. Diesmal ist die Piste aber nicht ganz so eisig wie üblich. Es ist der bereits vierte Saison-Riesentorlauf bei den Herren nach Sölden und zwei Mal Santa Caterina und er leitet ein Technik-Triple vor Weihnachten ein.

Montag erfolgt in Alta Badia der verspätete Start in die Slalom-Saison, am Dienstag steht mit dem Flutlicht-Klassiker in Madonna di Campiglio ein weiterer Slalom auf dem Programm.