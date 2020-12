Ab 12.30 Uhr live: Nationalrat mit Gehältern, Pensionen und Corona

Wien – Der Nationalrat wird in einer Sondersitzung am Montag noch einmal die eingeschränkte Anhebung der „Luxuspensionen“ beschließen, nachdem beim ersten Versuch ein Formalfehler passiert war. Für mehr Aufsehen sorgen wird eine Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker. Zudem wird rechtlich Vorsorge getroffen, um die Nutzung etwa von Handel und Restaurants oder die Teilnahme an Veranstaltungen an (negative) Corona-Tests binden zu können.