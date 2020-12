„Käfig der Angst“: Presse zu Flugverboten wegen Virus-Mutation

„Wir hatten es nicht vorausgesehen. Gerade als die Kennzahl der Ansteckungen sinkt, da kommt die unerwartete englische Mutation, die die Geschwindigkeit der Infektion und damit auch die Gefahr erhöht, und uns wieder im Käfig der Angst gefangen nimmt, was noch nicht vorüber zu sein scheint. Die Daten des abendlichen Kriegsberichts mit den Ansteckungszahlen und den Toten sind das tägliche Maß des Schlechten geworden, ein öffentlicher Test unserer Widerstandsfähigkeit, und sie quetschten uns in eine verengte Aussicht, reduziert auf einen Tag zum nächsten Tag, als ob wir unfähig geworden wären, weiter als bis dorthin zu blicken. (...)

Der Infektionserreger ist auch ein sozialer Erreger. Er hat unsere Gewohnheiten, Lebensstil, die zwischenmenschlichen Beziehungen geändert und zusätzlich wichtige Bestandteile angegriffen, wie die Arbeit, Produktion, Schule, den Handel und die Wirtschaft. Das wirkt sich räumlich aus in einem Reiseverbot, in den Sicherheitsabständen, die anzeigen, dass die Gefahr von jedem von uns und anderen ausgehen kann, in der Isolation als Endform der Verteidigung und trennt uns von der Gesellschaft.“

„In Großbritannien bedarf es nun einer herkulischen Anstrengung, um die kommenden Wochen und Monate zu bewältigen. Es gibt kein Entrinnen: Das mutierte Virus hat die meisten europäischen Länder dazu gebracht, jegliche Einreise aus Großbritannien zu verbieten, sei es per Zug, Schiff oder Flugzeug. Die Polizei ist bereits im Einsatz, um einen Massenexodus aus der Hauptstadt und ihrer Umgebung in relativ sichere Gebiete zu verhindern. Das ist ein diktatorischer Schritt, den nur die extremsten Umstände rechtfertigen können. Der Fokus aller muss auf verantwortungsbewusstem Verhalten liegen, verbunden mit der dringenden Hoffnung, dass der in Oxford entwickelte Impfstoff so schnell wie möglich zugelassen wird. Wenn es schon ein einsames Weihnachtsfest sein soll, dann wenigstens ein sicheres.“