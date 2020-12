Dritter Lockdown: Neue Verordnung veröffentlicht, noch ohne Freitests

Am 24. und 25. Dezember dürfen Bewohner von Pflege- und Altenheimen - neben dem immer erlaubten einen Besuch pro Woche - zwei Mal von zwei Personen aus einem gemeinsamen Haushalt besucht werden, wird in einer Abänderung der 3. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung mit den Weihnachts-Regeln fixiert.

Damit will die Regierung verhindern, dass Heimbewohner von Angehörigen zu Weihnachtsfeiern abgeholt werden. Da wäre das Infektionsrisiko höher, heißt es in der Begründung.

Klargestellt wird in der Weihnachts-Verordnung, dass Tierparks und botanische Gärten am 24. Dezember nicht wie geplant aufsperren, sondern (zumindest) bis zum Lockdown-Ende geschlossen bleiben. Hätten sie für zwei Tage - bis zum Lockdown-Start am 26. - offen, bestünde die Gefahr großer Besucheransammlungen.