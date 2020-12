Planetarisches Rendezvous: Jupiter und Saturn so nah wie selten

Seit knapp 400 Jahren waren sich Jupiter und Saturn nicht so nahe. © YASSER AL-ZAYYAT

Paris – Jupiter und Saturn sind sich am Montag so nahe gekommen wie nur äußerst selten. Menschen rund um den Globus blickten in den Himmel, um die von Astronomen als „Große Konjunktion" bezeichnete Begegnung der beiden größten Planeten unseres Sonnensystems zu verfolgen. Tatsächlich waren Jupiter und Saturn mehr als 730 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Doch von der Erde aus betrachtet, wirkte es so, als seien sie sich ganz nahe gekommen.

Die besten Bedingungen zur Beobachtung des Planeten-Treffens herrschten am Äquator. Im westlichen Europa mussten die Himmelsgucker in südwestliche Richtung hochblicken, um das Phänomen zu beobachten. Die beste Uhrzeit zur Beobachtung der „Konjunktion" war 19.22 Uhr MEZ.

In der indischen Metropole Kolkata verfolgten hunderte Hobby-Astronomen das Spektakel durch ein Teleskop in einem Technologie-Museum und von Hausdächern oder freien Flächen aus. In Kuwait zogen Planeten-Fans in die Wüste, um eine besonders gute Sicht auf das Himmelsphänomen zu haben.

Die „Große Konjunktion" von Jupiter und Saturn findet etwa alle 20 Jahre statt – wie nah sie dabei von der Erde aus erscheinen, ist aber unterschiedlich.

Das Spektakel wurde auf der ganzen Welt verfolgt. 1 von 14 Der Mond (l.), Saturn (o.r.) und Jupiter (u.r.) hinter dem Washington Monument. © BILL INGALLS Menschen versammelten sich in Kolkata um die „Große Konjunktion" zu beobachten. © DIBYANGSHU SARKAR >