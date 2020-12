Gut zu wissen: Was tun, wenn ein Paket nicht ankommt?

Innsbruck – Coronavirus, Lockdown, Vorweihnachtszeit: Die Menschen in Österreich bestellen derzeit so viel im Internet wie nie. Die aktuelle Paketflut stellt die Mitarbeiter von Transportunternehmen vor eine große Herausforderung. Die Leidtragenden sind oft die Konsumenten, die ihre bestellte Ware nicht oder viel zu spät erhalten. In den vergangenen Wochen hätten sich vermehrt Betroffene gemeldet, deren bei Online-Händlern bestellte Ware nicht geliefert wurde, berichtet der Konsumentenschutz der AK OÖ am Montag. Ein Überblick über die Rechtslage und was Sie im Fall tun können: