Innsbrucker Alpenzoo bleibt nun doch über Weihnachten geschlossen

Fischotter und Co. werden erst 2021 wieder Besuch empfangen.

Innsbruck – Schlechte Nachrichten für all jene, die ihren Kindern das Warten auf das Christkind mit einem Besuch im Alpenzoo versüßen wollten: Der Zoo wird nun doch nicht wie geplant am 24. und 25. Dezember öffnen. „Aufgrund der neuesten Covid-19 Maßnahmen ist es uns leider nicht möglich, die Türen unseres geliebten Alpenzoos diese Woche für euch alle zu öffnen“, hieß es am Dienstag auf der Instagram-Seite des Zoos.