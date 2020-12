Amadeus Austrian Music Awards werden 2021 im September verliehen

Wien – Aus der großen Geburtstagsparty zur 20. Ausgabe der Amadeus Austrian Music Awards wurde heuer coronabedingt nichts. Die Verleihung der Auszeichnungen fand im Herbst mittels aufgezeichneter TV-Show statt. Und auch 2021 soll die Preisgala im September über die Bühne geben, gibt es doch für den üblichen Frühjahrstermin "keine Planungssicherheit", wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten.

Als TV-Partner ist weiterhin der ORF mit an Bord. In welcher Form die 21. Verleihung stattfinden wird, hänge von der weiteren Entwicklung der Coronasituation ab. "Die Amadeus-Veranstalter werden die nächsten Wochen nutzen, um gemeinsam mit dem ORF attraktive Show-Konzepte zu entwickeln, die situationsabhängig flexibel in Szene gesetzt werden können", heißt es dazu.