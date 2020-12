Gut zu wissen: Wie wir uns zu Weihnachten trotz Distanz nahe sind

Innsbruck – Weihnachten steht bevor: Ein Fest, das auch in anderen Jahren mit so mancher Herausforderung beladen ist, wenn es darum geht, alle Familienmitglieder glücklich zu machen. Diese Schwierigkeiten wirken heuer aber beinahe nebensächlich, denn das Coronavirus fordert bei jedem sonst selbstverständlichen Treffen Distanz. Aufgrund der Einreisebeschränkungen sind manche Familien getrennt und auch der nächste Lockdown steht bereits in den Startlöchern.