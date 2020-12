Norwegischer Doppelsieg in Madonna, Feller verpasst Podest um ein Hundertstel

Madonna di Campiglio – Manuel Feller hat am Dienstag im Ski-Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio die Wiederholung seines zweiten Platzes vom Vortag in Alta Badia um nur zwei Hundertstelsekunden verpasst – und das Podest um ein Hundertstel.

Kristoffersen führt nach dem zweiten Rennen die Slalom-Wertung zehn Punkte vor Feller an. Das ÖSV-Team hat vor dem Jahreswechsel noch in zwei Herren-Speedrennen in Bormio und bei zwei Damen-Technikbewerben am Semmering (jeweils 28./29.12.) die Chance auf den ersten Saisonsieg. (TT.com, APA)