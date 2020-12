Mitarbeiter von Zustelldienst in Hall klaute Smartphones aus Paketen

Hall i.T. – Eine aufgerissene Paketsendung sorgte Montagfrüh für Aufregung in einer Zustellfirma in Hall. Daraus war ein Smartphone entwendet worden. Nach Auswertung der Videoüberwachung geriet ein 25-jähriger italienischer Mitarbeiter ins Visier der Polizei. Aufgrund einer Zeugenaussage erhärtete sich der Verdacht und der Beschuldigte gestand schließlich den Diebstahl von zumindest zwei Smartphones.