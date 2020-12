Keine Fans an der Streif, aber Kitzbühel hofft auf Weihnachtswunder

Kitzbühel – Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel (22. bis 24. Jänner) finden nach aktuellem Stand ohne Zuschauer statt. Das gaben die Organisatoren der Ski-Weltcup-Rennen am Dienstag unter Vorbehalt kurzfristiger Änderungen bekannt. „Die Pandemie-Situation lässt den gewohnten Zutritt von Zuschauern innerhalb des Veranstaltungsgeländes während der Trainings und der Rennen in diesem Jahr leider nicht zu“, hieß es von Seiten des Organisationskomitees.