Traumschiff, Sissi, Kevin oder Bambi – Das sind TV-Highlights am Feiertag

Innsbruck – Weihnachten im Patschenkino? Warum auch nicht. Die TV-Sender werfen an den Feiertagen traditionell mit filmischen Geschenken um sich. Da haben nicht nur die Kleinsten Freude dran. Um panisches Rumzappe(l)n zu vermeiden, gibt's hier Orientierungs- und Entscheidungshilfe in einem:

Wer an Heiligabend und am 25. zu beschäftigt war, darf sich am Stefanitag auf ein paar Wiederholungen freuen. Viele Filme von den Vortagen werden da nämlich nochmal gezeigt — von Kevin (SAT1, 15.30/17.30 Uhr) über Vom Winde verweht (ATV2, 10.50 Uhr) bis Der kleine Lord (ARD, 11.10 Uhr).