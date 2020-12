Maskenverweigerer verletzte einschreitende Polizisten in Landeck

Landeck – Zu einem turbulenten Polizeieinsatz kam es am Mittwoch in einem Lebensmittelgroßmarkt in Landeck. Gegen 13.20 Uhr war dem Abteilungsleiter des Geschäfts aufgefallen, dass ein Mann entgegen der Vorschriften keine MNS-Maske trug. Er forderte diesen daraufhin mehrmals auf, eine Maske zu tragen – jedoch ohne Erfolg, weshalb er die Polizei alarmierte.