"Weihnachtselefanten" mit Schutzmasken überraschen Schulkinder in Thailand

Bangkok – Vier Elefanten in roten Weihnachtskostümen und mit riesigen Corona-Schutzmasken haben Schülern in Thailand eine besondere Überraschung beschert. Der Elefanten-Besuch in der Stadt Ayutthaya nahe der Hauptstadt Bangkok finde seit 17 Jahren statt – diesmal habe man dabei zudem mehr Bewusstsein für die Corona-Pandemie schaffen wollen, sagte der für die Tiere verantwortliche Ittipan Paolamai am Mittwoch. Umweltschützer kritisierten die Aktion.