31-Jähriger bei Wohnungsbrand in Lechaschau schwerst verletzt

Lechaschau – Schwerst verletzt wurde in der Nacht auf Donnerstag ein 31-Jähriger bei einem Brand in Lechaschau. Das Feuer war gegen 0.15 Uhr in der Wohnung des Einheimischen in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Laut Polizei teilte der behandelnde Arzt mit, dass der 31-Jährige außer Lebensgefahr sei.