Sprayer besprühten Gemeindeamt in Oberndorf: Hinweise gesucht

Oberndorf in Tirol – Drei unbekannte Täter besprühten am Heiligabend gegen 21.20 Uhr das Gemeindeamt in Oberndorf in Tirol mit Schriftzügen. Unter anderem schrieben sie "Sophie" auf die Hauswand. Laut Polizei dürfte es sich um Jugendliche handeln. Die mit Kapuzen bekleideten Täter wurden durch Passanten gestört und liefen davon. Die Polizeiinspektion St. Johann bittet um Hinweise unter der Nummer 059199/7208. (TT.com)