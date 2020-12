Sport über die Feiertage: Weihnachtsruhe ist nur sehr kurz

London – Warum heißt der Boxing Day eigentlich Boxing Day? Traditionsgemäß erhielten Engländer am 26. Dezember von ihrem Arbeitgeber ein Geschenk, eine so genannte Christmas Box. Inzwischen ist der Name in erster Linie mit dem Spieltag der Premier League am zweiten Weihnachtstag verbunden. Und dieser steigt – Corona hin, Corona her – auch 2020 wieder.