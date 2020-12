Drei Verletzte nach Explosion in der Innenstadt von Nashville

Nashville – Bei einer Explosion in der Innenstadt von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind drei Menschen leicht verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Die Polizei in Nashville bestätigte auf Twitter, dass es um 6.30 Uhr (Ortszeit) an einem Fahrzeug eine Explosion gegeben habe.