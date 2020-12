Vor Geschäft in Rum gezündelt: Polizei sucht zwei Burschen

Rum – Zwei unbekannte Burschen haben am ersten Weihnachtsfeiertag in Rum gezündelt. Das Duo hat laut Polizei zwischen 17.30 Uhr und 17.40 Uhr am Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Siemensstraße 39 Feuer gelegt. Die beiden setzen neben dem Fahrradständer im Eingangsbereich ein Holzbrett, einen Spieleteppich für Kinder und eine Plastikflasche in Brand.