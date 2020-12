Mindestens drei Schwerverletzte durch Schüsse in Berlin-Kreuzberg

Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizeibeamte verlassen ein Grundstück an der Stresemannstraße in Kreuzberg. Dort kam es am frühen Morgen zu einer Schießerei. Dabei wurden nach ersten Informationen mindestens drei Personen zum Teil schwerst verletzt. Der Bereich um den Tatort ist weiträumig abgesperrt.

