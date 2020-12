Großbrand in Paraguay zu Weihnachten: Fast 100 Familien betroffen

Asuncion – Bei einem Großfeuer in Paraguays Hauptstadt Asuncion sind am Weihnachtsabend die Häuser von fast 100 Familien abgebrannt. Das Feuer habe die Häuser von 96 Familien zerstört, berichtete die paraguayische Zeitung Hoy unter Berufung auf das Nationale Notfallsekretariat am Freitag (Ortszeit). Ursprünglich war von bis zu 150 betroffenen Familie die Rede gewesen.