Keine schöne Bescherung: Die Haie gingen in Dornbirn mit 4:7 baden

Dornbirn – Nichts wurde es mit dem erhofften Punktezuwachs auf dem Konto für den HC Innsbruck. Die Tiroler kassierten am Samstag in der ICE Hockey League im West-Derby gegen den EC Dornbirn eine 4:7-Niederlage.

Die Bulldogs präsentierten sich von Beginn an bissiger und lagen nach 19 Minuten durch Tore von Romig (16.), Macierzynski (17.) und Brosseau (19.) bereits mit 3:0 in Front. Das 1:3 durch Herr fünf Sekunden vor der Drittel-Sirene gab den Haien allerdings schnell wieder Hoffnung.

Der HCI bewies Nehmer-Qualitäten und kam durch Tanseys zweiten Treffer an diesem Abend noch auf 4:6 heran, das 7:4 von Schwinger (47.) besiegelte aber endgültig die zweite Haie-Niederlage in Serie. Lange Zeit zum Grübeln bleibt der Mannschaft von Chefcoach Mitch O'Keefe nicht: Bereits am Montag (19.15 Uhr) spielt der HCB Südtirol in der Tiwag-Arena vor, der am Samstag einen 2:0-Heimsieg gegen den EC Red Bull Salzburg feierte.