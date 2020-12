25-Jährige in Leonding getötet, Verdächtiger festgenommen

Leonding – In Leonding im oberösterreichischen Bezirk Linz-Land ist am Sonntag in den frühen Vormittagsstunden eine Frau getötet worden. Das berichtete das Landespolizeikommando Oberösterreich. Ein 29-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Das Opfer, eine 25-jährige Studentin, wohnte in dem Haus in Leonding mit ihrer Halbschwester und deren Ehemann. Der 29-Jährige, wie die beiden Frauen spanischer Staatsbürger, war zu Besuch. Offensichtlich kam es zu einem Streit zwischen ihm und dem Opfer. Die Tote wies Stichverletzungen und Würgemale auf, erfuhr die APA von der oö. Polizei.