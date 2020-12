Auto lag in Zirl im Straßengraben, Rätselraten um Lenker

Zirl – Für Rätselraten bei der Polizei sorgt ein Unfall, der sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Zirl ereignet hat. Gegen 4.10 Uhr meldete ein Autofahrer, dass an der Kreuzung Salzstraße/Bahhofsstraße ein schwer beschädigtes Fahrzeug im Straßengraben liegt, das sich wohl überschlagen haben dürfte.