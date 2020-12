Innsbruck – Wo schließt ein Lebensmittelhändler, wo sperrt ein Arzt auf und wie viele Metzger gibt es noch in Tirol? Fragen, welche Auskunft über den Grundversorgungsgrad in den 279 Gemeinden geben und vom Fachbereich Landesstatistik alle drei Jahre in Zusammenarbeit mit den Kommunen erhoben werden. Seit Kurzem liegt der Bericht 2020 vor. Generell, so das Fazit, gilt die Grundversorgung in allen Regionen als gesichert, die Ausdünnung in manchen Bereichen schreitet aber voran. In 74 Gemeinen hat sich das Angebot verbessert, 149 sind unverändert. 56 Kommunen kämpfen mit einem Schwund.