Erst Sturm, dann Schnee in Tirol – und bis zu einem halben Meter in Osttirol

Am Dienstag reißen die Wolken immer wieder auf und die Sonne kann durchblitzen. © Leserfoto Anja Wagner

Innsbruck, Lienz – Während am Montagmorgen in Osttirol schon die ersten Schneeflocken tanzten, tobte sich in Teilen Nordtirols noch der Föhnsturm aus. Der bricht zum Nachmittag hin aber zusammen und dann beginnt es auch hier zu schneien.

Bis zu einem halben Meter Neuschnee erwartet Werner Troger von den Meteo Experts in den kommenden Stunden in Osttirol. "Am meisten schneit es im Raum Lienz. Da können schon 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee dazukommen. Nach Norden hin wird es dann weniger, im Kalsertal werden es wohl 20 bis 25 Zentimeter Neuschnee werden", sagt der Meteorologe. Es sei aber kein Vergleich zu den starken Schneefällen Anfang Dezember. "Diesmal ist es lockerer Pulverschnee."

Zum Nachmittag hin erreicht die Schneefront dann auch Nordtirol. Zum Abend und in die Nacht hinein fallen dann auch hier die Flocken. Zuvor bläst hier aber mancherorts noch ein ganz kräftiger Föhn. "Auf den Bergen erreichen die Sturmböen über 100 km/h, in den Tälern sind die Spitzen immer noch bei Windspitzen von 60 bis 80 km/h möglich", sagt Troger. Die Temperaturen liegen in Nordtirol zwischen 0 und +5 Grad, in Osttirol ist es bei -5 Grad deutlich kälter.

Sonnige Aussichten für Silvester

Schon am Dienstag wird es in Nordtirol wieder föhnig. Die Wolken reißen immer wieder auf, dann zeigt sich auch die Sonne. Ganz vereinzelt fallen noch ein paar Flocken. In Osttirol bleibt es trüb, leichter Schneefall ist zu erwarten. Die Höchsttemperaturen erreichen -1 bis +4 Grad.

Ähnlich sind die Prognosen auch für den Mittwoch. Sonnige Aussichten gibt es nach derzeitigem Stand dann für den Silvestertag. Dabei ist es mit -10 bis maximal +2 Grad ziemlich kalt. (TT.com)

