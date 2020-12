Corona-Knalleffekt bei der Tournee: Polen in Oberstdorf nicht am Start

Oberstdorf – Die komplette polnische Mannschaft samt Titelverteidiger Dawid Kubacki darf beim Auftakt der Vierschanzen-Tournee in Oberstdorf nicht an den Start gehen. Nach dem positiven Coronafall bei Klemens Muranka ist das Team nach Behördenbeschluss zumindest für den ersten Bewerb gesperrt und verliert damit natürlich alle Chancen, im Kampf um den Gesamtsieg mitzureden.

Muranka war am Sonntag beim obligatorischen PCR-Test des Organisationskomitees positiv getestet worden. Seine Teamkollegen waren zwar beim Test negativ, zählen allerdings zur Kontaktgruppe 1. Sie hatten also entweder über 15 Minuten direkten Kontakt oder waren über 30 Minuten gemeinsam in einem geschlossenen Raum oder auch Fahrzeug.