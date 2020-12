Innsbrucker Bergsilvester: Vierminütiges Feuerwerk als „Signal der Hoffnung" für 2021

Innsbruck – Das traditionelle Bergsilvester als Veranstaltung kann in Innsbruck heuer pandemiebedingt nicht stattfinden. Auch die ursprünglich geplante Lichtinszenierung in der Innen- und Altstadt ist aufgrund der Lockdown-Verordnung nicht möglich. Sehr wohl wird es aber – im Gegensatz zu allen anderen österreichischen Landeshauptstädten – ein großes Feuerwerk zum Jahreswechsel geben. Das verkündeten Vizebürgermeister Hannes Anzengruber, GF Bernhard Vettorazzi vom Innsbruck Marketing, GF Thomas Schroll (Nordkettenbahnen) und Martin Mair von der Firma "Dreamfire" am Montagvormittag bei einer Pressekonferenz auf der Seegrube – also genau dort, wo das Feuerwerk am 1. Jänner um 0 Uhr gezündet wird. Anzengruber sieht das Feuerwerk als Signal, "positiv nach vorn zu schauen" und der Bevölkerung nach einem "verrückten Jahr" hoffnungsvolle Perspektiven für 2021 aufzuzeigen.