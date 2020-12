Innsbruck einzige Landeshauptstadt mit Sieben-Tages-Inzidenz unter 100

Innsbruck – Die Entwicklung der Covid19-Infektionszahlen bietet in Innsbruck erstmals seit langer Zeit Anlass für positive Nachrichten: Mit Stand Montag, 28. Dezember, 8.30 Uhr, sind 165 aktive positive Fälle gemeldet, pro 100.000 Einwohner beträgt die Zahl der Infektionen 125. Die Sieben-Tages-Inzidenz, sprich die Zahl der neu gemeldeten Fälle in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, beträgt 78. Innsbruck ist damit die erste Landeshauptstadt, in der die Sieben-Tages-Inzidenz unter 100 liegt.