Mitten in der Corona-Pandemie: Neymar lädt 150 Gäste zu Silvester-Party

Am Wochenende hatte die brasilianische Tageszeitung O Globo berichtet, dass Neymar 500 Personen zu mehrtägigen Feierlichkeiten im rund 100 km von Rio entfernten Mangaratiba geladen hätte. Der bei Paris Saint-Germain spielende 28-Jährige war deshalb in die Kritik geraten. Brasilien beklagt inzwischen über 190.000 Tote, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind. Es ist die zweithöchste Zahl an Todesfällen weltweit hinter den USA. (APA)