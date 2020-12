Mordalarm in Längenfeld: Zwei Kinder getötet, Vater unter Verdacht

Längenfeld – In Längenfeld sind am Montag zwei Kinder ermordet worden. Die Einsatzkräfte wurden gegen 15 Uhr zu einem Einfamilienhaus gerufen. Beim Eintreffen fanden die Beamten die leblosen Körper zweier Kleinkinder vor. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, so die Polizei in einer Aussendung.