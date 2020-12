Zwei Kinder im Ötztal getötet: Mädchen wurden erstickt und erwürgt

Ein Polizeibeamter untersucht den Tatort der entsetzlichen Gewalttat in einem Doppelhaus in Längenfeld. Zwei kleine Mädchen sind tot, der Vater steht unter Mordverdacht. © LIEBL Daniel | zeitungsfoto.at

Von Thomas Hörmann und Benedikt Mair

Längenfeld – Zwei kleine Mädchen tot, der schwer verletzte Vater (28) unter Mordverdacht: Die Gemeinde Längenfeld war am Montag Schauplatz einer entsetzlichen Gewalttat. Das Motiv ist unklar – der 28-jährige Verdächtige konnte nach einem Suizidversuch erst im Laufe des Dienstags. Der Einheimische wurde ins Krankenhaus nach Zams gebracht.

Am Dienstag wurde die Obduktion durchgeführt. Das Ergebnis: Die beiden Mädchen sind sowohl erstickt als auch erwürgt worden. Der Vater der Kinder wurde am Nachmittag einvernommen, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA.

Der genaue Tathergang könne vermutlich erst nach der Befragung rekonstruiert werden. Damit blieb auch die Frage nach dem Motiv vorerst unbeantwortet. „Die bisherigen Vernehmungen haben keinen Hinweis auf ein schlüssiges Tatmotiv ergeben“, hatte Tersch zuvor gesagt.

Mutter war bei der Arbeit, als die Tat entdeckt wurde

Die Mutter war am Arbeitsplatz, als ihren Kindern im Alter von neun Monaten und zwei Jahren das Leben genommen wurde. Entdeckt wurde das Gewaltverbrechen von der Schwester der Mutter, die in der Nachbarschaft wohnt. „Die Frau hat am Nachmittag das Haus aufgesucht“, schildert Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes: „Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert.“

Der Auftakt für einen Großeinsatz, an dem neben der Polizei drei Hubschrauber, mehrere Rettungs- und Notarztteams sowie das Kriseninterventionsteam mit sechs Mitarbeitern beteiligt waren. Kurz nach Alarmierung entdeckten die Beamten im Haus der Familie in einem Weiler bei Längenfeld die beiden Mädchen. Für die Kleinkinder kam jede Hilfe zu spät. „Sie starben durch einen Angriff gegen den Hals“, beschreibt die LKA-Chefin das vorläufige Ergebnis des ersten Lokalaugenscheins. Die genauen Umstände, die zum Tod der Mädchen geführt haben, sollen heute bei der Obduktion an der Innsbrucker Gerichtsmedizin geklärt werden. Beispielsweise, wann die Kinder getötet wurden – „der Zeitpunkt ist noch unklar“, so Tersch am Montagabend.

Die Polizeibeamten entdeckten im Haus auch den Vater der Kinder. Er lag angeblich in der Badewanne. Nach einem Suizidversuch war der 28-Jährige nicht mehr ansprechbar. Der Längenfelder befand sich sogar in Lebensgefahr, als er von den Einsatzkräften ins Krankenhaus nach Zams gebracht wurde. Bis zum Abend hatte sich sein Zustand stabilisiert, die Lebensgefahr war gebannt.

Keine polizeiliche Vorgeschichte

Noch am Nachmittag übernahmen die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams die Betreuung der verzweifelten Angehörigen. Und die Ermittler suchten Anworten auf die Frage nach dem Motiv. Ein Blick in die Polizei-Datenbanken führte zu keinem Ergebnis – „nach den bisherigen Erkenntnissen waren der Verdächtige bzw. die Familie bisher völlig unauffällig“, erklärt die Chefin des Landeskriminalamtes: „Eine polizeiliche Vorgeschichte gibt es nicht.“

Die Kriminalbeamten gehen momentan davon aus, dass der Vater für den Tod der Kinder verantwortlich ist. Hinweise auf einen anderen Verdächtigen gibt es derzeit nicht. Für den 28-jährigen Ötztaler gilt die Unschuldsvermutung.

„Das ganze Dorf steht unter Schock“

Die Tat sorgt im ganzen Ötztal und darüber hinaus für Entsetzen. „Das ganze Dorf steht unter Schock“, meinte Bürgermeister Richard Grüner. Mehr wollte er gestern dazu nicht sagen.

Fassungslosigkeit und Bestürzung herrscht in der 4300-Einwohner-Gemeinde Längenfeld. Auch weil sich der 28-jährige Verdächtige unauffällig verhalten habe, wie es aus dem Ort heißt. Er sei in die Gemeinschaft gut eingebunden und im Vereinsleben aktiv gewesen, habe sich an Veranstaltungen beteiligt. Der Einheimische sei einer geregelten und gut bezahlten Arbeit nachgegangen, für alle, denen er bekannt war, sei die Tat völlig unverständlich und unerwartet passiert, wird erzählt. Offensichtlich habe nichts darauf hingedeutet.

Die betroffene Familie wird seit Montag vom Kriseninterventionsteam betreut. Ob auch die Gemeinde reagiert, und wenn ja wie, ist unklar und wird wohl erst in den kommenden Tagen entschieden. Bürgermeister Richard Grüner verwies hierbei auf die Ermittlungen der Polizei und sagte, er wolle diese erst abwarten.