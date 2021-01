Pistenvorfall im Paznaun: 15-Jähriger meldet sich, aber bestreitet Tat

See im Paznauntal – Nach einem Zeugenaufruf wegen eines Vorfalls auf der Skipiste in See im Paznauntal – bei dem eine 16-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde – hat sich nun ein 15-Jähriger bei der Polizei gemeldet. Er gab an, die gesuchte Person zu sein, bestritt aber die angezeigte Tat.